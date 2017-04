Luis Enrique na nieuwe opdoffer: "Dit voelt aan als een nachtmerrie"

Het wordt moeilijk. Maar langs de andere kant dacht ik ook dat de kans klein was dat we opnieuw op deze manier zouden verliezen.

"Het voelt aan alsof we opnieuw in een nachtmerrie zijn beland", reageerde Barcelona-trainer Luis Enrique. "Ik kan die eerste helft maar niet uit mijn hoofd zetten."

"We gaven twee doelpunten weg in de eerste helft en daarvoor betaal je de rekening tegen een ploeg als Juventus. Het is moeilijk om uit te leggen, maar Juventus was in elk opzicht beter. Ik ben zelf voor 101 procent verantwoordelijk."

Na de stunt tegen PSG moet Barcelona nu opnieuw alle zeilen bijzetten in eigen huis. "Dat wordt moeilijk. Maar langs de andere kant dacht ik ook dat de kans klein was dat we opnieuw op deze manier zouden verliezen."

"Ik wil nu nog niet over een comeback praten. Maar als we ons niveau terugvinden, kunnen we tegen elke ploeg 4 doelpunten maken", klinkt er toch een sprankeltje hoop bij Enrique.