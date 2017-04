UEFA en FIFA veroordelen aanval op spelersbus Dortmund

De spelersbus van Dortmund werd getroffen door explosies. De spelersbus van Dortmund werd getroffen door explosies.

UEFA-voorzitter Ceferin is naar eigen onthutst over de aanval op de spelersbus van Dortmund, gisteravond. "De wedstrijd uitstellen was de enige juiste beslissing." Ook de Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt de aanval.