Dortmund-CEO: "Spelers waren in complete shock na explosies"

"De spelers waren in complete shock na de incidenten", vertelde Watzke rond 21u. "Ze zijn teruggekeerd naar het hotel en zijn daar gebleven. Ze willen niets zeggen."

De wedstrijd werd uiteindelijk uitgesteld naar woensdagavond. "We hadden geen alternatief. We konden Monaco moeilijk naar huis sturen. Dit is onze job."

"We moeten morgen spelen, ook al is dit een zeer ongelukkige situatie. We moeten nog bekijken hoe we dat morgen zullen doen."

"We proberen ons zo professioneel mogelijk voor te bereiden op de match morgen", zei Watzke, die de Duitse en Franse fans nog bedankte voor hun begrip en gedisciplineerde gedrag.