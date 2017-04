Borussia Dortmund meldt dat er kort na het vertrek in het hotel op weg naar het stadion een incident is gebeurd. "Er is rond 19u een bomexplosie geweest bij de spelersbus op zo'n 10 kilometer van het stadion." De Duitse politie heeft het over drie explosies.

"De bus werd op twee plaatsen beschadigd. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis", luidt het korte bericht van Dortmund.

Volgens Spaanse en Duitse media gaat het om Marc Bartra. De Spaanse verdediger zou door glasscherven snijwonden hebben opgelopen, maar zijn toestand zou niet ernstig zijn.

De Duitse club geeft nog mee dat de spelers in veiligheid zijn gebracht en dat er geen gevaar is in de buurt van het stadion. Dortmund vraagt ook om kalmte in het stadion. Om 20.30u werd aan de supporters meegedeeld dat de match wordt uitgesteld tot woensdag om 18.45u.

