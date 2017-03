Verheyen over Engelse malaise in CL: "Eigenlijk is het al niet meer opvallend"

Het feit dat de spelers in de Premier League zo veel wedstrijden moeten spelen en dat ze daardoor fysiek en mentaal moe zijn. Dat kan wel een belangrijke reden zijn

"Eigenlijk kan je het al niet meer opvallend noemen, want die trend is al een aantal jaren aan de gang. Het is moeilijk om een precieze reden aan te duiden. Misschien zijn ze gewoon echt minder goed dan Real, Barcelona, Bayern en Juventus. Maar het niveau van Atletico moeten ze toch halen, denk ik dan."

"Een belangrijke reden kan wel vermoeidheid zijn. Het feit dat de spelers in de Premier League zo veel wedstrijden moeten spelen en dat ze daardoor fysiek en mentaal moe zijn. Als je Manchester City zag spelen tegen Monaco, zonder energie, dan kan ik maar een reden vinden."

Mogen we de Premier League nog wel bestempelen als de beste competitie ter wereld? "Het is zeker de moeilijkste competitie. Net omwille van het feit dat de ploegen zo aan elkaar gewaagd zijn. Leicester is daar een mooi voorbeeld van. Het ene jaar spelen ze kampioen, het andere vechten ze tegen de degradatie."

"Als Real Madrid en Barcelona thuis tegen Leganes of Alaves spelen, wordt het 5-0. Die moeten niet altijd tot het uiterste gaan. Dat speelt in de Champions League dan misschien wel in hun voordeel."