Guardiola: "Ik heb mijn spelers in de eerste helft niet kunnen motiveren"

"De omschakeling verliep te traag, er zat niet genoeg initiatief in ons spel. In de tweede helft zag ik beterschap, met een aantal kansen er bovenop. We zijn teruggekeerd tot 2-1, maar daarna heeft Monaco ons tempo gebroken."

"Of ik onze verdediging iets verwijt? Neen. We hadden gewoon 90 minuten lang moeten spelen zoals we dat na de rust gedaan hebben. Daarin waren we aanwezig in de duels en wonnen we de tweede bal. We moeten hier lessen uit trekken."

"Ik ben er niet in geslaagd mijn spelers een volledige match te motiveren en hen met meer persoonlijkheid te laten spelen. Ik vraag me af hoe dat komt en waarom het verschil tussen onze eerste en tweede helft zo groot was."

"We zijn uitgeschakeld, maar ik ben er zeker van dat deze opdoffer ons zal helpen om in de toekomst beter voor de dag te komen. Ik ben naar City gekomen om de Champions League te winnen en dat blijft mijn plan."