Van der Elst: "Weer het Leicester zoals we dat kenden van vorig jaar"

"Dat Leicester City zich geplaatst heeft voor de kwartfinales is zeker een verrassing. In principe hebben ze minder kwaliteiten dan Sevilla, dat zag je vooral in de heenwedstrijd. Sevilla domineerde toen, maar haalde er veel te weinig uit en liet de kansen liggen", weet Franky Van der Elst.

"Drie weken geleden leek het nergens naar wat Leicester liet zien. Ze hadden geen kwaliteit aan de bal en ze ondergingen alles. Maar in de terugmatch hebben we een heel andere ploeg gezien. Het was het Leicester zoals we dat kenden van vorig seizoen. Wat ze van in het begin in de wedstrijd gegooid hebben, is fenomenaal."

"Sevilla voetbalde te traag, naar het beeld van Nasri, die een ergerlijke wedstrijd speelde. Pas na zijn rode kaart en met een man minder ging het beter, omdat het allemaal veel sneller ging."