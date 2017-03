Vandenbempt over Barcelona: "Vooral het scenario maakte het speciaal"

Het publiek was fantastisch in Camp Nou: 90.000 mensen, een verschrikkelijk versleten oude kuip. Maar het gigantische van dat stadion, de passie, de historiek,... zat er allemaal in, in dat fantastische stadion.

De mensen gaan daar vrij snel naar huis. Ze zijn gewend aan het succes, aan winnen. Maar gisteren bleven ze lang zitten. Toen we wegwandelden, was iedereen aan het toeteren, aan het zingen, aan het springen, met vlaggen aan het zwaaien. Ook zij hebben gezegd "wat we hier hebben meegemaakt is zelfs voor supporters van Barcelona heel uitzonderlijk".

De chauffeur die ons naar de luchthaven bracht, die helemaal niets met voetbal heeft, zei: "Het is zo'n dag waarop mensen euforisch zijn, waarop politici beslissingen nemen en de mensen pas achteraf realiseren wat hen is overkomen".