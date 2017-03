Meunier: "We hebben ons gewoon laten doen en waren PSG onwaardig"

Met een 5-1-nederlaag zouden we gekwalificeerd zijn, maar in de plaats daarvan slikken we een 6e doelpunt.

"De manier waarop we die goals slikken, is onaanvaardbaar. Met een 5-1-nederlaag zouden we gekwalificeerd zijn, maar in de plaats daarvan slikken we een 6e doelpunt."

"Zoiets is nog nooit eerder gebeurd. Maar als er één ploeg is die dat kan, is het Barcelona. Ze hebben ons meteen onder druk gezet met hun enthousiasme en we hebben het tij niet kunnen keren."

"We waren nochtans goed voorbereid. Barcelona had niets te verliezen en heeft alles op alles gezet. Wij hebben ons gewoon laten doen, we waren PSG onwaardig. We waren niet het PSG van de voorbije weken", besluit Meunier.