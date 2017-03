Gert Verheyen: "Barcelona heeft niet eens goed gespeeld"

"Zelfs in de 85e minuut was er eigenlijk niemand in de ploeg, in het stadion of die naar de wedstrijd keek en die er nog in geloofde. Met uitzondering van Neymar misschien, die het dan ook besliste."

"Na het tegendoelpunt van PSG leek het echt over. Dat Barcelona het dan toch nog voor mekaar kreeg, is onwaarschijnlijk."

"Ik denk niet dat Barcelona nu ineens de favoriet is voor de eindzege in de Champions League. Maar ze hebben wel getoond dat ze nog altijd Barcelona blijven en dat er één ploeg is die dat soort dingen voor mekaar krijgt en dat zij dat zijn."

"En eigenlijk heeft Barça niet eens goed gespeeld. Je zou denken dat je fantastisch moet voetballen om met 6-1 te winnen, maar dat was eigenlijk niet het geval. Buiten die goals hebben ze nauwelijks kansen gehad. Ze hebben zes keer gescoord zonder een karrenvracht aan kansen en zonder echt goed te spelen."