Luis Enrique: "We stoten door en dat zullen andere ploegen niet fijn vinden"

Sergi Roberto was de held van Barcelona met het doelpunt van de kwalificatie. "We waren enkele weken geleden met veel woede uit Parijs vertrokken. Wat vanavond gebeurd is, is dan ook onwaarschijnlijk."

"We waren er klaar voor. En met dit publiek hadden we tien extra spelers op het veld. We mogen nu feesten en daarna denken we aan onze volgende competitiematch."

"Dit was de beste wedstrijd uit mijn carrière", vulde Neymar aan. "Ik besef dat we geschiedenis hebben geschreven. Deze ploeg kan dat. De kwalificatie leek weg, waardoor we zonder druk hebben gespeeld. Dat heeft op het mentale front het verschil gemaakt."