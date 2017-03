Mertens: "Ik zal nachtmerries hebben over die bal tegen de paal"

"Uiteindelijk scoorden ze dan op een hoekschop die we hen cadeau hadden gegeven. Dat is heel jammer."

Zelf schreef Mertens een klein beetje geschiedenis. Zijn openingstreffer was de 100e goal van een Belg in de Champions League. Toch zal vooral zijn bal op de paal hem blijven achtervolgen. "Als ik in mijn bed lig, zal ik die bal opnieuw op de paal zien botsen. Dat was een speciaal moment want ik had er 2-0 van kunnen maken. Dan had Real het echt moeilijk gekregen."

"We wisten dat Sergio Ramos vaak de redder is wanneer Real in de problemen zit, maar het doet toch pijn. We hadden ook wel een beetje ongeluk."

Mertens was het ook niet echt eens met de beslissingen van de scheidsrechter. Zo kreeg hij geen penalty na een duw van Vazquez. "We speelden tegen Real Madrid dus dan weet je dat scheidsrechter misschien... Hoe dan ook, de match is voorbij. We moeten hier vooral uit leren. Het was een geweldige wedstrijd en de sfeer in het stadion was fantastisch."