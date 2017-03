Franky Van der Elst over Napoli-Real: "Dries Mertens was top"

"Als je in zone verdedigt op Sergio Ramos is hij moeilijk af te stoppen. Je moet hem eigenlijk individueel dekken en verhinderen dat hij kan inlopen. Als je met hem het duel moet aangaan, ben je negen van de tien keer gezien."

"Als Ramos kan koppen, is het ook bijna altijd tussen de palen. Hij kopt altijd vol op de bal en dan gaat die haast altijd binnen. Het is jammer dat Napoli zo een goeie tweede helft ontnomen is."

"Op basis van de eerste helft verdienden ze zeker om langer in de wedstrijd te zitten. 1-3 is overdreven. Napoli had minstens een gelijkspel of een kleine zege verdiend. En met wat meeval zelfs de kwalificatie, maar daarover heeft Ramos dus anders beslist."