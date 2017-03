Luis Enrique over terugmatch tegen PSG: "We kunnen 6 keer scoren"

"Het resultaat uit de heenmatch is heel duidelijk, maar er volgt nog een wedstrijd", verklaarde Luis Enrique op zijn persbabbel. "Er kan dus nog heel veel gebeuren."

"Er is na de heenmatch veel veranderd. Ons rendement ligt hoger en we hebben meer opties voor deze wedstrijd. We moeten optimistisch zijn en dat ligt ook in onze aard."

"Als PSG tegen ons 4 keer heeft kunnen scoren, dan kunnen wij ook 6 keer scoren tegen hen. We hebben zulke scores al neergezet de voorbije seizoenen. We hebben niets te verliezen, maar heel veel te winnen."