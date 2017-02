De match tussen Dinamo Kiev en Besiktas leverde een 6-0-overwinning op voor de Oekraïners, maar de match werd ontsierd door hevige rellen tussen honderden hooligans van beide clubs.

De grootste vechtpartijen, met in totaal zo'n 600 relschoppers, ontstonden in de buurt van het Olympisch Stadion in Kiev, waar in 2018 de finale van de Champions League plaatsvindt. Ook in het stadion was het onrustig.

De UEFA tilt zwaar aan de incidenten. Ze legt beide clubs een boete op van 60.000 euro.