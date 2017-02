Verheyen over Real-Napoli: "Moeilijke omstandigheden voor Mertens"

Cristiano Rolando kon weer niet scoren en wacht al sinds september op een doelpunt in de Champions League. "Opvallend was hoe hij het veld verliet: hij was op één of andere manier toch teleurgesteld. Dat typeert hem. Na een 3-1-zege mag je blij zijn, maar dat geldt niet voor hem."

Al bij al illustreerde deze match toch het niveauverschil tussen Real en Napoli. "We mogen niet vergeten dat Real thuis speelde. Een thuiswedstrijd zou voor Napoli misschien anders geweest zijn, maar hier iets komen halen of winnen, is niet veel ploegen gegeven."

Een aartsmoeilijke opdracht dus voor Napoli, over enkele weken in de return? "Ja. Ik kan me niet voorstellen dat Real geen goal kan maken op het veld van Napoli. Ze creëren altijd kansen. Het wordt een moeilijke opdracht."