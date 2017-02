Virton: "Een carrière bij PSG hadden wij ook niet verwacht van Meunier"

"Dat een speler met een verleden bij Virton meedeed, zorgde voor extra beleving", zegt Philippe Emond. "We stuurden elkaar tijdens de match berichten over de acties van Meunier."

"We hadden wel verwacht dat Meunier het tot bij een goede eersteklasser zou schoppen, maar aan een club als PSG denk je in alle eerlijkheid niet."

"Ik zou Thomas binnenkort graag nog eens gedag zeggen in Parijs. Ik heb zelf nog weinig contact met hem, maar Renaud hoort hem nog vaak via sms."

"Ik kan me voorstellen dat hij wat veranderd is nu hij een voetbalster is. Maar in het algemeen is hij geen extraverte persoonlijkheid. Hij is niet de groepsmenner of sfeermaker, maar hij kruipt ook niet anoniem in een hoekje."