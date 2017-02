Van der Elst: "De passiviteit van Barcelona was opvallend en ergerlijk"

"Alleen Neymar had zo nu en dan een goede versnelling in huis, maar al de rest gaf niet thuis. Het was een ontluisterende prestatie van de Catalanen. Dat verwacht je niet van zo'n ploeg. Dat zij PSG met 0-4 kunnen afdrogen, dat verwacht je wel. Niet het omgekeerde."

"Er zat absoluut geen schwung in het elftal van Luis Enrique. Iniesta leek plots een oude man, Gomes kon het tempo niet aan, Busquets had heel veel problemen op het middenveld en ook achterin was het telkens wijken voor de lopende mensen. Voorin was enkel Neymar actief, Messi en Suarez hebben we gewoonweg niet gezien."

Kan het nog voor Barcelona in de terugwedstrijd? "De kloof is heel groot. Als ze bij de rust 2-0 voorstaan, dan kan het nog. Maar volgens mij is dit PSG zeker in staat één keer te scoren in Camp Nou. Dan is het helemaal over."

"In een mirakel geloof ik niet. Geen enkele ploeg heeft al een 4-0-achterstand kunnen ophalen in de Champions League. De allergrootsten moeten dat kunnen en daar reken ik Barcelona bij, maar PSG heeft gewoonweg getoond dat het beter was."