Luis Enrique: "Als iemand de schuld mag krijgen, dan is het de trainer"

Luis Enrique en Barcelona verloren met 4-0.

Barcelona zit in zak en as na de vernedering in het Parc des Princes. "Het resultaat is een juiste weerspiegeling van de match", klinkt het. Bij PSG is het euforie, maar ook zin voor realiteit. "Barcelona kan ook vier keer scoren in de terugmatch."