Waarom Barcelona de Champions League wint (en waarom niet)

De ploeg met de beste defensie in de groepsfase heeft in het huidige format, ingevoerd in 2003, nog geen enkele keer de Champions League gewonnen. Toch lijkt het aangewezen om de defensieve fouten te beperken: geen enkele ploeg die in de poulefase meer dan acht goals slikte, mocht in het verleden de Beker met de Grote Oren in de lucht steken.

Slecht nieuws voor: Juventus, Atletico Madrid, Dortmund, Benfica, Manchester City, Real Madrid