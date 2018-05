Messi sluit carrière wellicht niet af bij Barça: "Wil voor Old Boys spelen"

Lionel Messi is 30. Hij heeft ongetwijfeld nog een paar mooie jaren voor de boeg, maar denkt toch ook al aan zijn afscheid.

"Ik ben er steeds meer van overtuigd dat Barcelona mijn enige club in Europa zal zijn. En ik heb altijd gezegd dat ik ooit nog in de Argentijnse competitie wil voetballen", zegt Messi.

"Ik weet niet of het zal gebeuren, maar dat zit wel in mijn achterhoofd. Als ik naar Argentinië verhuis, dan is het naar Newell's Old Boys. Nergens anders. Minstens voor 6 maanden."

Messi zette zijn eerste stapjes in clubverband bij de Old Boys. Op zijn 13e werd hij weggeplukt door Barcelona, waar hij over een contract beschikt tot 2021.