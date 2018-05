Primeur in Madrid: 5 eersteklassers dankzij Rayo Vallecano

VRT Twee seizoenen na de degradatie is de promotie weer een feit. Twee seizoenen na de degradatie is de promotie weer een feit.

Rayo Vallecano is 2 jaar na de degradatie naar tweede weer eersteklasser in Spanje. Door de 1-0-zege op de 41e speeldag tegen Lugo is de promotie een feit. Een historisch feit bovendien.