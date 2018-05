Keert Ronaldo zijn kar? "Hartelijk bedankt, fans. Tot volgend jaar!"

Real-aanvoerder Ramos weet dat Ronaldo "zich graag gewild ziet": "Hij zal geen betere plek vinden. Hij is onze crack. Iedereen is vrij te kiezen wat hij wil, maar ik hoop dat hij nog jaren blijft." Marcelo was ook duidelijk: "Ik wil dat hij blijft."

Vanavond tijdens de parade door Madrid leek CR7 de supporters gerust te stellen. Bij de Cibeles-fontein riep hij hen toe: "Hartelijk bedankt, jongens. Tot volgend jaar!"

De viering kende zijn slot in het Bernabeu-stadion. Daar schreeuwden de fans dat Ronaldo moest blijven. Zijn antwoord op het veld liet dat ook zo verstaan: "Ik ben trots dat ik voor de grootste club ter wereld kan voetballen. Ik voel me hier heel goed. Met deze spelers is het onmogelijk om niet te winnen."