Zidane is overtuigd: "Ronaldo blijft bij Real Madrid"

Over de toekomst van Gareth Bale is Zinédine Zidane minder zeker. "Het is wat ingewikkeld, maar iedereen moet zelf over zijn toekomst beslissen", vindt de voormalige sterspeler.

"Ik begrijp dat hij ontgoocheld is. Het klopt dat sommige spelers meer speeltijd verdienen, maar een coach moet nu eenmaal keuzes maken."

"Ik probeer elke keer de best mogelijke ploeg samen te stellen. Soms val je daar dan buiten, zelfs al verdien je een basisstek. Maar Bale heeft even goed de Champions League gewonnen. Hij maakte het verschil met zijn doelpunten. We zijn één team."

Waar de toekomst van Bale ligt, is nog gissen. Contractueel kan Tottenham de aanvaller terug naar Londen halen, maar die kans is klein. Wordt het een ticketje naar Manchester? Volgens de Britse media staat Bale op het lijstje van United.