Club gesticht door Barça-fans voor het eerst naar Primera Division

Met nog 2 speeldagen voor de boeg is Huesca - een ploeg uit Aragon in het noordoosten van Spanje - zeker van een plekje bij de eerste twee in de Segunda Division, goed voor een ticket voor eerste.

De coach die het huzarenstukje verwezenlijkte, is Joan Francesc Ferrer Sicilia, alias Rubi. Het verhaal leest als een sprookje, want Huesca heeft het kleinste budget van alle 22 tweedeklassers. Vorig seizoen was het al dicht bij de promotie, maar liep het mis in de barrages.

Volgend seizoen wordt het dus zeker feest in het Estadio El Alcoraz - al zal het maar voor 5.500 toeschouwers zijn - voor het duel tussen FC Barcelona, kampioen in 1e, en Huesca, wellicht kampioen in 2e.