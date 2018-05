Zidane zet zoon Luca in doel: "Kan rollen van vader en coach scheiden"

Luca Zidane en Real speelden 2-2 gelijk bij Villarreal. Luca Zidane en Real speelden 2-2 gelijk bij Villarreal.

Real Madrid-coach Zinédine Zidane had voor de laatste competitiematch nog een opvallende zet in petto: doelman Luca Zidane, zoon van de T1, was de surprise van de chef. "Hij heeft het goed gedaan en ik ben blij dat hij zijn debuut gemaakt heeft."