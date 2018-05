Messi: "Neymar bij Real Madrid zou vreselijk zijn"

Volgende maand treedt Lionel Messi met Argentinië aan op de Wereldbeker in Rusland. Twee maanden geleden moest hij lijdzaam toezien hoe zijn team met 6-1 vernederd werd door Spanje.

"Een vertekend beeld", antwoordt Messi, "want in de eerste helft waren we veel beter. We hadden meer balbezit. Tegen Spanje is dat niet vanzelfsprekend."