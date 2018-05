Iniesta (34) twijfelt tussen China en Japan: "Volgende week beslis ik"

Andres Iniesta, de aanvoerder van FC Barcelona, speelt zondag zijn laatste wedstrijd voor de Catalaanse club. Nadien trekt hij naar Azië. Aanvankelijk werd China geopperd, maar nu wordt ook Japan gesuggereerd.

"Er zijn twee scenario's, China en Japan, met elk hun voordelen. Mijn familie en ik moeten nog enkele kleine zaken evalueren, we zullen alles tegen elkaar afwegen waarna de keuze valt op wat ons het beste lijkt", zei Iniesta in een interview op de Spaanse radiozender Onda Cero.

"Volgende week zullen we beslissen. Daarna is er het WK (14 juni-15 juli). Ik wil dat dit geregeld is, zodat ik me daar op kan concentreren."