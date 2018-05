AS: "Vermaelen 3 weken out, maar hij haalt het WK"

Thomas Vermaelen mocht nog eens opdraven bij Barcelona, maar hij beleefde weinig plezier aan de match tegen Levante. Hij moest na een halfuur naar de zijlijn met een hamstringblessure.

Medische testen hebben een scheurtje in zijn rechterhamstring aan het licht gebracht, maar Vermaelens WK is niet in gevaar, volgens AS. De Rode Duivel zou drie weken aan de kant staan en dus een week voor de start van het WK opnieuw in actie kunnen komen.

Veel tijd zal de blessuregevoelige Vermaelen dus niet hebben om zich klaar te stomen met de nationale ploeg. Volgende week maandag, 21 mei, maakt bondscoach Roberto Martinez zijn WK-selectie bekend. Afwachten of Vermaelen een plekje kan veroveren.