VIDEO: Vermaelen moet geblesseerd van het veld bij Barcelona

Gerard Piqué begon tegen Levante op de bank, waardoor Thomas Vermaelen nog eens zijn kans kreeg. Maar iets voorbij het halfuur liep het mis voor de verdediger. Tijdens een sprintduel liep hij een hamstringblessure op, waardoor hij niet voort kon. Het is afwachten hoe lang Vermaelen nodig zal hebben om te herstellen en of zijn WK in gevaar is.