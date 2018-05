Atletico-voorzitter: "Zijn houding van Barcelona over transfer Griezmann beu"

In de Spaanse pers wordt Antoine Griezmann de voorbije weken weer nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Barcelona. De club zou bereid zijn om de transferprijs van 100 miljoen euro te betalen. Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu gaf ook toe met de makelaar van de Fransman gesproken te hebben.

Atletico Madrid heeft in een officiële mededeling nu het gebrek aan respect van Barcelona aangeklaagd. "We zijn de houding van Barcelona in deze zaak grondig beu", liet CEO Miguel Angel Gil Marin optekenen.

"Over de toekomst van een van onze spelers die nog onder contract ligt spreken, en dat een paar dagen voor we een Europese finale spelen, getuigt van een totaal gebrek aan respect voor onze club en voor onze fans."

"Ik heb Bartomeu al laten weten dat zijn gedrag in strijd is met de integriteit van de competitie, zeker omdat we de grootste uitdager waren in de titelstrijd en Barcelona op deze manier constant druk uitgeoefend heeft op een van onze sleutelspelers."