Ronaldo heeft lichte verstuiking: "Maar hij zal 150% zijn in de CL-finale"

Cristiano Ronaldo scoorde de gelijkmaker tegen Barcelona, maar daarbij incasseerde hij een tik en blesseerde hij zijn rechterenkel. "Die is verstuikt", laat Real-coach Zinédine Zidane weten.

"Er is geen schade aan het bot. Het is een lichte verstuiking en zijn enkel is stabiel." Ronaldo zal tegen Sevilla en Celta zeker gespaard worden, maar Zidane hoopt hem weer ritme te kunnen laten opdoen tegen Villarreal.

Ronaldo kan intussen al weer steunen op zijn enkel en stapte zelfs al even op het veld. "Ongelooflijk, nietwaar?", zegt Zidane. "Cristiano wil altijd voetballen. In de finale zal hij 150% zijn."