Barcelona-preses geeft toe: "In oktober 1 keer contact met Griezmann"

Bartomeu heeft enkele vragen beantwoord over Griezmann op de Catalaanse radio Rac1. "We hebben contacten met de makelaar van Griezmann, zoals we er hebben met andere makelaars. Wat Griezmann betreft, hadden we één ontmoeting in oktober, niet meer. Speculaties zijn niet nodig."

Bartomeu gaf ook toe dat hij de Franse aanvaller "toevallig" tegengekomen was op vakantie op de Balearen. "We hebben elkaar gekruist, zoals ik ook nog andere voetballers gekruist heb, maar we hebben niet samen gedineerd."

Op zijn 27e laat Griezmann steeds vaker vallen dat hij graag trofeeën wil oogsten, wat ruimte laat voor de geruchten om van club te veranderen. Sinds 2014 zit hij bij Atletico. Voor het WK in Rusland zou de spits de knoop over zijn toekomst doorhakken.

Volgens de pers zal Barcelona Atletico 100 miljoen euro betalen voor Griezmann, maar die houdt zelf de boot af ("Die info is niet juist") en zinspeelt op een verlengd contract, dat nu al tot 2022 loopt.