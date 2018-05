Zidane: "Wij vormen geen erehaag voor Barcelona"

Het is een traditie in Spanje dat de tegenstander een erehaag vormt voor de nieuwe kampioen. Maar als die kampioen Real Madrid is en de tegenstander Barcelona ligt dat nét iets gevoeliger. Vanavond ontvangt Barça Real, maar bij de Koninklijke zijn ze niet van plan in het gelid te staan.

"We hebben respect voor de prestatie van Barcelona, want ze zijn kampioen geworden en dat is het moeilijkste en het mooiste wat er is. Maar we zullen geen erehaag vormen, want zij hebben dat ook niet gedaan voor ons", luidt de uitleg van Zinédine Zidane.

De Fransman verwijst daarmee naar de Clasico in december, toen Real net het WK voor clubs gewonnen had. "Als zij toen voor ons een erehaag gevormd hadden, hadden wij nu niet met deze traditie gebroken."