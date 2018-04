Diego Costa liep tegen Sporting een scheurtje op in zijn linkerbil. Atletico Madrid laat weten dat hij zeker niet zal kunnen spelen tegen Levante.

Over de ernst van de blessure en dus ook over de tijd dat de Spaanse spits buiten strijd zal zijn, rept Atletico met geen woord. Doorgaans is een spierscheuring goed voor een afwezigheid van 1 week à 10 dagen. Dat zou betekenen dat Costa ook de matchen tegen Real Sociedad en Betis moet missen.