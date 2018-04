Barça-coach Valverde: "We kunnen niet blijven wenen"

Valverde kreeg op zijn persconferentie heel wat kritische vragen over zich heen na de 3-0-nederlaag in Rome. De coach van Barcelona wilde niet te lang stilstaan bij de uitschakeling in de Champions League. "We kunnen niet blijven wenen."

"Als we winnen tegen Valencia hebben we maar 7 punten meer nodig om kampioen te spelen. We moeten niet denken aan wat we verloren hebben, maar moeten focussen op wat we wel nog kunnen winnen."

Valverde vergeleek de negatieve sfeer met de sfeer die er hing na de twee nederlagen tegen Real Madrid in de Spaanse Supercup. "Ik hoop dat we opnieuw positief zullen reageren. Dat hebben we in augustus ook gedaan."

"Uiteraard voelen we ons heel slecht omdat we de fans hebben teleurgesteld. Maar het heeft geen zin om bezig te zijn met wat je anders zou hebben gedaan. Het verleden kan niet meer veranderd worden."