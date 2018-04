Torres zegt Atletico na dit seizoen "adios" en zoekt nieuwe club

Torres was liever de Spaanse club trouw gebleven. "Het is moeilijk om voor de 2e keer afscheid te nemen, want ik dacht altijd dat ik bij Atletico mijn carrière zou afsluiten."

"Ik voel me fysiek en mentaal nog in orde om te blijven voetballen en ik zal op zoek gaan naar een nieuwe club", besluit Torres.

Zoekt de 34-jarige Torres zijn geluk in exotische oorden? Vorig jaar trokken er al enkele Chinese en Mexicaanse clubs aan zijn mouw.