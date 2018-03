Thomas Vermaelen traint opnieuw met de groep bij Barcelona

Bondscoach Roberto Martinez nam Thomas Vermaelen op in zijn selectie voor de oefeninterland tegen Saudi-Arabië, maar afgelopen zaterdag kwam uit Barcelona het nieuws dat de verdediger last had van zijn enkel. Vermaelen miste daardoor de wedstrijd tegen Bilbao.

Martinez liet daarop weten dat Vermaelen langer in Barcelona zou blijven om te herstellen. Het lijkt alvast de goede richting uit te gaan, want vandaag kwam het nieuws dat Vermaelen de groepstraining heeft kunnen hervatten. Morgen beslist de bondscoach of hij Vermaelen al dan niet oproept.