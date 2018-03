Openbare aanklager vraagt 5 jaar cel en 4 miljoen boete voor Xabi Alonso

Dat Xabi Alonso het niet nauw genomen heeft met de wetgeving was al bekend. De Spaanse fiscus had de kat vorige week de bel aangebonden met een drievoudige klacht tegen de voormalige middenvelder van Liverpool, Real Madrid en Bayern München.

Alonso heeft tussen 2010 en 2012, toen hij in dienst was van Real, geen belastingen betaald op zijn portretrechten. Daardoor is de Spaanse staat zo'n 2 miljoen euro misgelopen. De advocaat van de fiscus formuleerde een eis van 8,5 jaar gevangenis en een boete.

De openbare aanklager heeft vandaag zijn eis op tafel gelegd: 5 jaar cel en een boete van 4 miljoen euro. Voor Alonso's financiële raadgever Ivan Zaldua Azcuenaga formuleerde hij dezelfde eis.

Met de gevangenisstraf zal het zo'n vaart niet lopen. Dergelijke straffen worden in Spanje doorgaans omgezet in een boete. Maar zo'n boete zal Alonso dus meer dan waarschijnlijk moeten betalen, naast de boete van 4 miljoen die nu al geëist wordt. Hetzelfde is onder meer Alexis Sanchez, Javier Mascherano en Lionel Messi in een recent verleden overkomen.