Januzaj krijgt nieuwe coach bij Real Sociedad

Eusebio Sacristan betaalt het gelag van de slechte start van 2018. De coach van Real Sociedad kon maar 3 van de 12 wedstrijden winnen en moet ophoepelen. Imanol Alguacil, de coach van het reserveteam, neemt de hoede over Januzaj en co. tot juni over.