Filipe Luis breekt kuitbeen, WK-droom weg?

Luis moest in de tweede helft van het veld gedragen worden na een ongelukkig duel. Lokomotiv-spits Eder wou stevig uithalen, maar schopte daarbij hard tegen de inglijdende Luis aan. Onderzoek toonde aan dat de 32-jarige Braziliaan een kuitbeenbreuk opgelopen heeft.

Hoelang Luis buiten strijd zal zijn is voorlopig nog niet duidelijk. De kans is groot dat de Braziliaanse international het WK in Rusland zal missen. Dat gaat al al binnen drie maanden van start.

Ook zonder Luis stootte Atletico simpel door naar de kwartfinales in de Europa League. Na de 3-0-overwinning in de heenwedstrijd haalde Atletico ook in de terugwedstrijd in Moskou stevig uit: 1-5. In de kwartfinales neemt Atletico het op tegen Sporting Lissabon.