Spaanse fiscus wil Xabi Alonso 8,5 jaar achter de tralies voor fraude

De advocaat van de staat, die de fiscale administratie vertegenwoordigt, meent dat de 114-voudige oud-international drie inbreuken heeft gepleegd voor de inkomsten uit zijn portretrechten. Het parket heeft zijn vorderingen nog niet gepresenteerd.

Volgens de klacht tegen Xabi Alonso zou de Spaanse middenvelder geen belastingen hebben betaald op zijn portretrechten, door die - voor zijn transfer naar Real Madrid - onder te brengen in een vehikel op het Portugese eiland Madeira. Daar werden die niet belast.

De zaak is niet nieuw. De rechtbank van Madrid had in eerste aanleg de affaire geklasseerd, omdat ze er enkel fiscale optimalisatie in zag. Maar het parket en de fiscus lieten niet begaan en de rechter in beroep oordeelde dat de feiten "voldoende gefundeerd" waren om het dossier te heropenen.