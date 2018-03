Andre Gomes speelt met twijfels: "Voel me niet goed op het veld"

Andre Gomes streek in de zomer van 2016 neer bij Barcelona. Prijskaartje: 55 miljoen euro. Maar de verwachtingen die bij dat prijskaartje horen, kon de Portugees tot nog toe niet echt inlossen.

"Ik voel me niet goed op het veld. Ik heb er geen plezier in. Mijn vrienden zeggen dat ik met de handrem op speel en dat klopt. Ik wil het graag achter mij laten, maar dat lukt niet. Dat is enorm frustrerend", zegt een openhartige Gomes.

"Ik ben een perfectionist en ik heb moeite met fouten maken. Het is een hel geworden voor mij, al is dat misschien wat te hard uitgedrukt. Maar die negatieve momenten beïnvloeden wel mijn spel. Ik denk te veel na. Soms ben ik zo beschaamd over mijn prestaties dat ik mijn huis niet durf te verlaten."