Modric en Kroos stomen zich klaar voor CL-duel tegen PSG

Real Madrid laste gisteren na de overwinning tegen Getafe (3-1) een rustige herstelsessie in. Voor het eerst sinds hun blessure waren ook Modric en Kroos te bewonderen op het trainingsveld. Modric had last van een spierblessure ter hoogte van de dij, terwijl Kroos sukkelde met een verrekking van de ligamenten aan de knie.

De terugkeer van de Kroatische spelmaker en de Duitse metronoom is geweldig nieuws voor Zinedine Zidane. De coach van Real neemt beide spelers maandag hoe dan ook mee richting Parijs, liet hij weten. "We hebben nog 2 dagen en we zullen met Luka en Toni zien hoe ze zich dinsdag voelen."

Het valt af te wachten of beide spelers, die niet meer in actie kwamen sinds de heenwedstrijd (3-1) tegen PSG, daadwerkelijk ook zullen starten in het Parc des Princes.