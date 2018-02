Carrasco onderhandelt met Chinese ploeg, niet in selectie Europa League

In China loopt de wintermercato tot eind deze maand. Dat zorgt ook nog voor wat bedrijvigheid in Europa, gezien de grote bedragen die de Chinese ploegen spenderen. De Spaanse media schrijven dat Carrasco over een transfer praat met Dalian Yifang.

Atletico-preses Cerezo kreeg meteen die vraag voorgeworpen op een persontbijt in Madrid: "Het lijkt dat hij aan het onderhandelen is. Maar ik ben nog maar enkele uren terug uit Mexico, dus ik weet er niets meer van."

Een 30-tal miljoen euro zou de 24-jarige winger moeten kosten, becijferen de kranten. 25 procent daarvan zou naar Monaco gaan, de vorige club van Carrasco.

Marca weet het wel zeker: "De makelaar van de speler onderhandelt met de toelating van Atletico. Het idee is dat de zaak deze week concreet wordt."