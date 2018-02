Villarreal-verdediger opgepakt na klacht over slagen en verwondingen

Ruben Semedo (23) werd vanochtend opgepakt in zijn woning. Het dagblad Las Provincias meldt dat op 12 februari een klacht werd ingediend door een man die verklaarde "vastgebonden, geslagen en opgesloten" te zijn geweest door Semedo en twee andere mannen in het huis van de speler.

Nog volgens de krant zouden de verdachten het slachtoffer opgesloten hebben en hebben ze zijn sleutels afgenomen om in zijn appartement op zoek te gaan naar geld of een voorwerp "dat de betrokken personen schade zou kunnen berokkenen of schuldig zou kunnen maken aan een misdrijf".

Semedo, die vorige zomer de overstapte maakte van Sporting Lissabon naar Villarreal, is overigens niet aan zijn proefstuk toe. De speler werd in november vorig jaar al eens gearresteerd en ondervraagd in een ander dossier: tijdens een bitse woordenwisseling in een discotheek zou de man enkele bedreigingen geuit hebben.