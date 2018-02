Thomas Vermaelen traint opnieuw voluit na hamstringblessure

Op zondag 21 januari moest Vermaelen tijdens de competitiewedstrijd op het veld van Betis (0-5) na 41 minuten het veld verlaten met een scheurtje in zijn linker hamstring. De verdediger werd vervangen door Samuel Umtiti.

Nadat Umtiti zich eerder in het seizoen had geblesseerd, kreeg Vermaelen zijn kans in het eerste elftal. Zo speelde hij 13 wedstrijden op een rij, waarvan 11 in de basis. De Spaanse pers was lovend over de prestaties van de 32-jarige Rode Duivel.

Sinds vandaag traint Vermaelen opnieuw mee met de groep. Of hij speelklaar geraakt voor het competitieduel tegen Eibar van zaterdag, is nog niet bekend.