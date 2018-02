Marcelo: "Ik geloof dat Neymar ooit voor Real zal spelen"

De geruchten dat de duurste voetballer ter wereld niet gelukkig zou zijn in de Ligue 1 gaan al een tijdje mee. Neymar wordt vooral in Spanje aan Real Madrid gelinkt, dat op termijn een opvolger voor Cristiano Ronaldo zal moeten zoeken.

Marcelo kent Neymar van bij de Braziliaanse nationale ploeg en denkt dat hij ooit wel in Madrid zal spelen. "Hij is een grote speler en grote spelers moeten volgens mij voor Real Madrid spelen", zei Marcelo tijdens een interview met Esporte Interativo. "Natuurlijk zou hij kunnen integreren in onze ploeg."

Thiago Silva, aanvoerder van PSG en ook landgenoot van Neymar, werd dezelfde vraag gesteld. "Ik weet het niet. Ik kan niet voor iemand anders praten. Soms is de media juist over dat soort zaken, soms niet. In dit geval weet ik het niet. Ik hoop dat Neymar bij ons blijft. Hij heeft onze ploeg veel vooruit geholpen."