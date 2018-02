Ezekiel duikt op bij Spaanse eersteklasser

Ezekiel zag zijn contract bij Konyaspor in Turkije ontbonden worden in december. "Ik kon mijn draai niet vinden in Turkije en mijn familie was er niet gelukkig,. Daarom besloten we een nieuwe club te zoeken", zegt Ezekiel tijdens zijn voorstelling.

In Spanje vindt hij zijn nieuwe club. UD Las Palmas staat momenteel 18e in La Liga en dus in de degradatiezone.

"Ik ben klaar om te spelen. Ik ben zeer blij dat ik hier getekend heb. Het is een grote kans voor mij om te spelen in de Spaanse competitie, één van de grootste competitie ter wereld, met de beste spelers."

Tussen 2012 en 2014 en een korte periode in 2015 speelde de 24-jarige Nigeriaan voor Standard. Tussen 2015 en 2016 verdedigde hij de kleuren van rivaal Anderlecht. In totaal scoorde hij in België 36 doelpunten in 113 wedstrijden.