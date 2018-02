Seedorf moet Deportivo La Coruna in La Liga houden

Deportivo nam gisteren afscheid van coach Cristobal Parralo. De Spaanse club verloor vrijdag met 5-0 bij Real Sociedad en is weggezakt naar de 18e plaats in de competitie. Het telt 3 punten minder dan nummer 17 Levante.

Clarence Seedorf is de opvolger van Parralo. Hij debuteert volgende maandag met een thuiswedstrijd tegen Real Betis.

Seedorf, die in het verleden al T1 was bij Milan en Shenzhen FC, zal vooral de defensieve organisatie op punt moeten stellen. Met 51 tegengoals heeft Deportivo de meest gepasseerde verdediging in Spanje.